Xbox Game Pass: un video, un po’ malinconico, su Twitter ci ricorda che alcuni giochi usciranno dal catalogo a breve

Sull’ account ufficiale di Xbox Game Pass su Twitter, è stato pubblicato un nuovo video che, in maniera malinconica, ci ricorda che alcuni giochi usciranno dal catalogo molto presto.

Attraverso una sequenza di immagini, contornate da alcune scritte, e una musica di sottofondo strappalacrime ci ricorda di controllare la sezione Giochi presto non più disponibili dell’app e approfittarne ora per giocare a quei titoli che non torneranno più nel catalogo.

This video will teach you how to check what games are leaving the service (WARNING: EMOTIONAL!!) pic.twitter.com/GGQLLwE0jW

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 26, 2020