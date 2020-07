Captain Tsubasa: Rise of New Champions, svelata la squadra Argentina in un video

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Captain Tsubasa: Rise of New Champions, mostrando la squadra Argentina per la prima volta e le sue stelle, ovvero Juan Diaz, Galvan e Alan Pascal.

Juan Diaz è il cannoniere della nazionale, dall’aspetto simile a Diego Armando Maradona. che copre il ruolo di centrocampista e attaccante, oltre ad essere il capitano della squadra. Alan Pascal invece, è l’attaccante più giovane del team e la sua amicizia con Diaz li rende un duo temibile. Galvan infine, è un difensore molto valido ma e anche bravo nel dribbling.

Vogliamo ricordare che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà il 28 agosto 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.