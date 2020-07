Ninjala supera il milione di download su Nintendo Switch

Ninjala, tramite un tweet sul suo account ufficiale, ha annunciato il superamento del milione di download su Nintendo Switch in meno di 24 ore dal lancio ufficiale.

Il fatto che Ninjala sia gratis, solo la parte multiplayer mentre la parte in single player è a pagamento, e che gli aspetti del gameplay riescono a catturare e coinvolgere i giocatori ha aiutato molto al raggiungimento di questi livelli. Anche se alcuni giocatori l’hanno paragonato a Splatoon, ma si differenzia da quest ultimo per la sua caratteristica principale, ovvero il combattimento corpo a corpo.

🎊1 Million Downloads!!🎊

THANK YOU, NINJAS!! ✌️🤩

To celebrate 1 million downloads of #Ninjala and compensate players for the server access errors that occurred on launch day, everyone will receive:

💰 100 Jala!

🔥 10 x Ippon Gum (Flame) weapon skins#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/l5Aqb8fgT3

— PlayNinjala (@playninjala) June 26, 2020