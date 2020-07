Games with Gold: annunciati i titoli di luglio 2020

Microsoft ha annunciato i quattro titoli gratuiti che andranno a far parte dei Games With Gold, il servizio in abbonamento che regala quattro giochi ogni mese, per il mese di luglio 2020.

Ecco quali sono:

WRC 8 FIA World Rally Championship – disponibile dal primo luglio al 31 luglio 2020;

– disponibile dal primo luglio al 31 luglio 2020; Dunk Lords – disponibile dal 16 luglio al 15 agosto 2020;

– disponibile dal 16 luglio al 15 agosto 2020; Saints Row 2 – disponibile dal primo luglio al 15 luglio 2020;

Juju – disponibile dal 16 luglio al 31 luglio 2020.

Cosa ne pensate di questi titoli? Ne avreste voluti altri oppure no? Fatecelo sapere con un commento!