 Dungeons 3 – Complete Collection è disponibile da oggi su Windows, Mac, Linux, PlayStation 4 e Xbox One

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Realmforge Studios hanno oggi annunciato che il dungeon management sim Dungeons 3 – Complete Collection è disponibile da oggi su PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation 4 e Xbox One .





La Complete Collection è l’esperienza definitiva di Dungeons 3 e include il gioco base (insieme a tutti gli update gratuiti) e le sette espansioni di Dungeons 3: Once Upon a Time, Evil of the Caribbean, Lord of the Kings, Clash of Gods, An Unexpected DLC, Famous Last Words e A Multitude of Maps.



La collection include anche il narratore preferito dai fan del gioco e la modalità co-op, che consente a due giocatori di unirsi e affrontare insieme le sfide insieme come Absolute Evil.



Kalypso ha pubblicato anche un’infografica per celebrare la storia di questo dungeon sim e mostra le diverse conquiste dei giocatori sin dal lancio iniziale

Coloro che sono interessati ad un focus su Dungeons 3 possono sintonizzarsi oggi alle 19.00 sul canale Twitch di Kalypso Media per un esclusivo livestream presentando da Anika Linke, Art Director presso Realmforge Studios.



Dungeons 3 – Complete Collection è l’edizione definitiva dell’ultimo capitolo della popolare serie di strategie di Dungeons. Costruisci e gestisci il tuo dungeon nei panni di un malvagio Dungeon Lord, recluta nuovi mostri e posiziona trappole astute per ignari avventurieri, il tutto diffondendo la tua influenza malvagia e conquistando un vasto mondo sotterraneo nella story campaign. Goditi una quantità sbalorditiva di contenuti in modalità single player, multiplayer e skirmish modes con questa raccolta che include il gioco base, la cronologia completa degli aggiornamenti dei contenuti e tutti i sette expansion pack!

Caratteristiche principali:

· Immergiti nell’acclamato dungeon manager in tutta la sua gloria, padroneggiando il tuo dungeon sotterraneo e avventurandoti nel mondo di gioco con un cast di personaggi indimenticabili in un’epica storia sulla lotta eterna tra Bene e Male!

· Sono inclusi gli expansion pack: ‘Once Upon a Time’, ‘Evil of the Caribbean’, ‘Lord of the Kings’, ‘Clash of Gods’, ‘An Unexpected DLC’, ‘Famous Last Words’ e ‘A Multitude of Maps’, insieme a un nuovo skirmish map pack e tutti i precedenti aggiornamenti dei contenuti.

· Più di 50 missioni, mappe generate casualmente, modalità cooperativa per due giocatori, multiplayer competitivo, più stanze, più mostri e abilità più uniche.

· Il narratore dei Dungeons preferito dai fan è tornato con la sua voce inconfondibile, onorando l’eredità dei Dungeon nel miglior modo possibile.