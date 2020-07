AVICII Invector Encore Edition arriva su Switch l’8 settembre

L’acclamato rhythm game, AVICII Invector arriva su Nintendo™ Switch l’8 Settembre, che sarebbe stato il giorno del 31° compleanno dell’artista. AVICII Invector Encore Edition presenta 10 nuovi brani e contenuti esclusivi.

Ad agosto, i fan più appassionati potranno saltare all’azione con una demo gratuita, disponibile su Nintendo eShop. Tutti i nuovi brani per il debutto su Nintendo ™ Switch saranno disponibili all’acquisto come contenuti scaricabili per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Creato da Hello There Games, in collaborazione con Wired Productions Ltd. e supportato da AVICII Music, AVICII Invector Encore Edition continua la visione proposta dallo stesso AVICII, fondendo la musica con il gameplay per offrire ai giocatori un nuovo modo di vivere l’eredità degli artisti.

Con l’intento di celebrare la musica di AVICII, i suoi amici e la sua famiglia hanno completato il progetto avviato dallo stesso DJ svedese, AVICII Invector Encore Edition porta i giocatori in un’avventura pulsante, in ambienti mozzafiato con le abilità per superare tutte le difficoltà. La visione di Tim Bergling di sperimentare la sua musica vedrà i giocatori alzarsi, sintonizzarsi e immergersi completamente in una dimensione audio / visiva di paesaggi zen.

Entrambi i team di Wired Productions e Hello There Games sono grandi fan della musica e gli riconoscono la capacità di avere un impatto duraturo sulla scena mondiale. In quanto tale, tutti i diritti d’autore sosterranno la Tim Bergling Foundation, che sostiene il riconoscimento del suicidio come un’emergenza sanitaria globale e promuove la rimozione dello stigma associato alla discussione sui problemi di salute mentale.

La lista dei brani include:

Broken Arrows – M-22 Remix

Can’t Catch Me

Fade into Darkness

Fades Away

For a Better Day

Friend of Mine

Gonna Love Ya

Heaven

Hey Brother

I Could Be The One

Lay Me Down

Levels

Lonely Together

Pure Grinding

Sunset Jesus

Talk To Myself

The Nights – AVCII by AVCII Remix

Tough Love

True Believer

Waiting for Love

Wake Me Up

What Would I Change it to

Without You

You be Love

You Make Me

I brani dell’Encore Edition sono disponibili anche su PC, PlayStation 4 and Xbox One come contenuti scaricabili aggiuntivi:

Tim Song Pack

Bad Reputation

Freak

Heart upon my sleeve

Peace of mind

SOS

Magma Song Pack

Addicted to you

My Feelings For You

Seek Bromance

Sunshine

Trouble

“AVICII aveva un talento incredibile e voleva condividere la sua musica con il mondo, permettendo alle persone di sentirla e sperimentarla in questo nuovo modo”, ha affermato Leo Zullo, Managing Director di Wired Productions. “AVICII Invector Encore Edition consente a quella concezione di vivere come una celebrazione del meraviglioso spirito e della musica.”

AVICII Invector è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, l’Encore Edition sarà pubblicata l’8 Settembre 2020 per Nintendo Switch e PS4. Sviluppato da Hello There Games e pubblicato da Wired Productions.