Doom Eternal: arriva l’Aggiornamento 2 e il minievento NOIR

è disponibile l’aggiornamento 2 di DOOM Eternal.

Affrontate i vostri avversari su nuovi campi di battaglia con il nuovo aggiornamento importante di DOOM Eternal, ora disponibile! Oltre a tutta una serie di migliorie, bug risolti e nuovi contenuti per gli eventi di gioco di DOOM Eternal, l’aggiornamento 2 porta con sé un’arena BATTLEMODE nuova di zecca! Per maggiori dettagli sull’aggiornamento 2 e tutto ciò che avete sempre voluto sapere sullo sterminio di demoni, visitate SlayersClub.com.

Ma non è finita.

Demoni desaturati a profusione arrivano in NOIR, il minievento di DOOM Eternal

Questa settimana, in attesa del prossimo grande evento di DOOM Eternal, RITORNO ALL’HACKING – PARTE II, id Software ha deciso di fare qualcosa di diverso. Dal 25 giugno è possibile partecipare a NOIR, un nuovo minievento ricco di contenuti gratuiti che è possibile sbloccare semplicemente giocando.

Godetevi il fascino rétro delle skin Bianco e nero per il Mancubus e l’Elementale del dolore, la stilosissima targa Vintage e tre nuove icone, inclusa una raffigurante la mascotte degli oggetti da collezione Gibbo!

NOIR funziona come tutti gli altri eventi passati. Affrontate i livelli della campagna, sfidatevi in BATTLEMODE e completate le sfide per ottenere PE e sbloccare nuovi oggetti per la vostra collezione. C’è un’unica differenza: la portata; questo evento è concepito per essere completato in meno tempo rispetto agli altri eventi passati e terminerà il 2 luglio. Non ci sono sfumature di grigio tra cui tentennare: tuffatevi in DOOM Eternal e sterminate a volontà!