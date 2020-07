Diablo IV: nuove immagini, più dettagli su storia, dinamiche di gioco, multigiocatore e molto altro

Il team, lavorando da casa, ci fa vedere come sta gestendo lo sviluppo delle prime grandi tappe del gioco e ci fornisce un aggiornamento sulle funzioni rivelate alla BlizzCon l’anno scorso. Gli sviluppatori condividono anche alcuni dettagli sulla storia di Diablo IV e su come questa verrà resa più coinvolgente migliorando le interazioni e conversazioni con i PNG, rivelano come alcune funzioni del multigiocatore si svilupperanno nel mondo aperto, ci aggiornano sulle modifiche agli oggetti e alla progressione, e molto altro ancora. Per tutti i cacciatori di Predoni Goblin là fuori, il team ha anche incluso un’anteprima di alcuni dei nuovi oggetti depredati durante gli ultimi test di gioco.

