Animal Crossing riceverà un aggiornamento gratuito il 3 luglio

L’estate sta per arrivare anche su Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch!

Grazie al nuovo aggiornamento i giocatori della console portatile potranno finalmente nuotare in mare! (una richiesta fatta da tantissimi giocatori al tempo del lancio). Oltre a questa nuova feature si portanno catturare le creature marine, incontrare nuovi personaggi e costruire nuovi progetti inediti con questo update.

La possibilità di nuotare e immergersi dopo aver indossato la muta i giocatori potranno scoprire i fondali marini e la fauna marina.Inoltre, immergendosi potranno catturare le creature che abitano i fondali per donarle a Blatero, che per ringraziarli racconterà loro qualche curiosità su di esse. Il nuovo volto che si incotra in AC New Horizons è Pasqualo va matto per le capesante e chiederà ai giocatori di regalargli quelle che catturano. In cambio, offrirà loro degli schemi fai da te che permettono di realizzare oggetti con un design ispirato alle sirene.

Che ne pensate? Intanto ecco il trailer dell’update