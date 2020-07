Uscito il DLC The Fundation per control su Xbox One

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Remedy Entertainment invitano i giocatori di Xbox One a tornare alla Oldest House con l’uscita dell’espansione del DLC The Foundation per il pluripremiato gioco d’azione soprannaturale Control .

L’espansione, che aggiunge nuove missioni e nuovi elementi narrativi, nemici e intriganti abilità, può essere acquistata digitalmente presso il Microsoft Store, per Xbox One e Xbox One X al prezzo di €14,99.

Il Season Pass di Control per Xbox One è disponibile a €24,99 dal Microsoft Store e include The Foundation, e la seconda espansione, AWE, in uscita quest’anno.

The Foundation manda i giocatori nelle viscere della Oldest House, alla scoperta della sua storia. Jesse viene avvertita dal misterioso Consiglio che c’è un problema nelle fondamenta dello stabilimento. Una misteriosa struttura chiamata “Il Monolite” è stata danneggiata e il Piano Astrale sta trapelando in queste fondamenta. Se Jesse non riuscirà a risolvere la situazione, la Oldest House, assieme al Bureau of Control, saranno consumati da questa contagiosa e invasiva dimensione parallela.

Control è stato nominato “ Action Game of the Year ” dall’Academy of Interactive Arts & Sciences alla 23esima edizione dei D.I.C.E. Awards ed è stato premiato con il “Critics’ Choice Award” alla 37esima edizione del Golden Joystick.

Control è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One e uscirà in futuro anche sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X.