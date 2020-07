I primi dettagli su Fairy Tail, il JRPG di KOEI TECMO in uscita a luglio

Utilizzando gli attacchi magici durante la battaglia permetterà di aumentare l’Awakening Gauge del gruppo. Quando l’indicatore è completamente pieno, i personaggi possono essere risvegliati, consentendo loro di utilizzare abilità magiche ancora più potenti – e con ogni personaggio che impiega diverse Awakening Modes, i giocatori saranno in grado di espandere le loro strategie attraverso una vasta gamma di stregonerie e nemici.

FAIRY TAIL è attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC Windows tramite Steam® ed è ora disponibile per il pre-order presso retailer selezionati. I pre-order digitali sono attivi anche in Europa da oggi; l’acquisto di qualsiasi versione del gioco, fisica o digitale, entro un tempo limitato dal lancio sbloccherà anche il costume speciale Miss FAIRY TAIL per Erza come Early Purchase Bonus.

In alternativa, è stata anche svelata una versione Digital Deluxe di FAIRY TAIL, che vanta speciali costumi del team Grand Magic Games, un set bonus Lacrima e un costume DDX Limited Ryza per Lucy!