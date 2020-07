Wizards of the Coast annuncia l’uscita dell’ultima espansione di Magic: The Gathering, il Set Base 2021

Wizards of the Coast annuncia l’uscita dell’ultima espansione di Magic: The Gathering, il Set Base 2021. La nuova espansione è disponibile sia nei negozi che in formato digitale per il videogioco Magic: The Gathering Arena, ora anche su Mac tramite l’Epic Games Store e in versione scaricabile per Windows.

Il Set Base 2021, disponibile a partire dal 3 luglio, introduce più di 200 carte ed è dedicato all’inserimento dei nuovi giocatori nel mondo di Magic: The Gathering.

Teferi, Maestro del Tempo e il nuovo Planeswalker Basri sono due delle gemme che rendono il Set Base 2021 ideale per far scoprire Magic: The Gathering ai nuovi giocatori.

Grazie ai nuovi Starter Kit, che contengono due mazzi da 60 carte pronti per essere giocati e completamente riscattabili su MTG Arena, e ai mazzi Planeswalker, anch’essi riscattabili digitalmente, i giocatori avranno tra le mani un modo semplicissimo per compiere i primi passi nel gioco di carte di maggior successo al mondo.

In più, alcune espansioni includeranno codici riscattabili in Magic: The Gathering Arena, per continuare a uniformare la versione fisica del gioco e quella digitale. I mazzi Planeswalker conterranno codici che permetteranno di riscattare copie digitali degli stessi mazzi in Magic: The Gathering Arena.