Il puzzle Mr. DRILLER DrillLand è disponibile su Nintendo Switch e PC

Mr. DRILLER DrillLand è un puzzle game d’azione in cui i giocatori dovranno scavare per raggiungere il fondo della schermata, distruggendo alcuni blocchi colorati, scatenando incredibili reazioni a catena ed evitando tutti i nemici. La nuova versione offre numerosi miglioramenti a livello di grafica e gameplay, oltre a sequenze animate in HD.

Mr. DRILLER è tornato in Mr. DRILLER DrillLand per invitare i giocatori a Drill Land, un incredibile parco di divertimenti segreto e posizionato ben 500 metri sottoterra. I giocatori potranno esplorare e conquistare le cinque attrazioni di Drill Land, ognuna con il proprio set di regole e obbiettivi.

Mr. DRILLER DrillLand offre anche alcune modalità multiplayer competitive, dove fino a quattro giocatori potranno gareggiare fino alla fine della schermata o affrontarsi in Drill Land su una sola console. È anche disponibile una “Modalità Casual” per i giocatori che vogliono scavare ed esplorare Drill Land al proprio ritmo e godersi semplicemente una giornata al parco.