The Initiative: nuove informazione sul gioco sconosciuto

Stando alle informazioni condivise dal sito alt/char ci sarebbero nuove informazioni sul gioco misterioso in sviluppo presso uno dei gli studi che fanno parte dei Microsoft Game Studios, ovvero The Initiative.

Il gioco, secondo il giornalista Roberto Serrano, è un action adventure sviluppato con l’Unreal Engine 5 con una grafica fotorealistica e interattiva. Gli effetti visivi e le animazioni sono visivamente dettagliate e ben fatte, anche se però non ha una data d’uscita.

A walkthrough video about the new project in development by The Initiative studio will be shown this summer, with a sneak peak of a brand new #XboxSeriesX exclusive.

Don't miss the Xbox Summer event.

More info coming soon.#PowerYourDreams pic.twitter.com/OWoTbrEqVj

— Roberto Serrano' (@geronimo_73) May 4, 2020