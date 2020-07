Cyberpunk 2077: ecco il nuovo trailer del primo episodio di Night City Wire

Durante il primo episodio del Night City Wire è stato pubblicato un nuovo trailer inedito di Cyberpunk 2077, il titolo di CD Projekt Red che sta facendo parlare di se da tantissimo tempo e che risulta il più atteso.

In questo video, che trovate come sempre in calce alla notizia, ci viene mostrato il gameplay con personaggi inediti, nuove location e alcuni rimandi ai trailer precedenti, facendo sfoggio di dettagli come il ray tracing delle superfici e i sistemi d’illuminazione che rendono il tutto visibilmente irresistibile.

Ecco un po’ di informazioni riguardante il trailer:

Il trailer include nuove parti di gioco che mostrano il mondo, i protagonisti, la storia e l’azione di Cyberpunk 2077. Dà anche ai giocatori la possibilità di osservare Night City, e la sua ambientazione posta in un futuro oscuro, e l’inizio della carriera del mercenario V – il fuorilegge ambizioso e potenziato grazie a cyber-innesti che i giocatori interpreteranno più avanti nel corso dell’anno.

Vogliamo ricordarvi che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC.