Tales of Arise: Bandai Namco annuncia un ritardo rispetto alla data d’uscita prevista

Bandai Namco ha annunciato che Tales of Arise subirà un ritardo sulla data di uscita prevista inizialmente, ma non ha specificato di quanto tempo si tratta.

Tra i problemi che il publisher ha annunciato è il Coronavirus o COVID-19 che ha causato un rallentamento a causa delle misure di sicurezza. Ecco cosa si legge nel comunicato:

L’obiettivo con Tales of Arise è di costruire un’esperienza di gameplay familiare ma innovativa per i fan della serie, spingendo anche i limiti tecnologici verso nuovi livelli per quanto riguarda la qualità grafica per impressionare sia i giocatori di lunga data che coloro che si avvicinano alla serie per la prima volta. Lo sviluppo del gioco è proseguito in maniera costante nel 2020 mentre cerchiamo di superare le sfide lungo la strada. Sebbene il COVID-19 abbia colpito alcuni aspetti dello sviluppo, abbiamo fatto del nostro meglio per adattarci alla situazione e abbiamo implementato lo sviluppo in remoto per il nostro team. Tuttavia, avremo bisogno di più tempo per raggiungere la qualità prevista e raggiungere la grande esperienza che abbiamo deciso per i nostri giocatori, pertanto abbiamo deciso di rimandare il periodo di lancio di Tales of Arise.