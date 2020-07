Epic Game Store: ecco i giochi gratis della settimana

Arriva in queste ore l’annuncio dei due titoli gratuiti per l’Epic Game Store, una delle piattaforme di gioco digitali disponibili sul mercato.

I due titoli in questione sono AER Memories of Old e Stranger Things 3: The Games, che saranno disponibili da oggi 25 giugno 2020 fino al 2 luglio 2020. Inoltre, sono stati svelati anche i titoli della settimana prossima che saranno Conan Exiles e Hue.

