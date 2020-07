SQUARE ENIX pubblica il primo War Table di Marvel’s Avengers

Attraverso le pagine di Youtube, SQUARE ENIX ha pubblicato ieri il primo War Table, un’evento streaming che offre un’anteprima più dettagliata di Marvel’s Avengers.

Il War Table di Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’anteprima mondiale su nuovi trailer, compreso il nuovo trailer di gameplay basato su Thor e sulla sua missione Eroe della campagna di gioco, “Avenger una volta…”. Il trailer in questione segue il Dio del Tuono mentre affronta diversi nemici sferrando potenti attacchi fulminanti, temibili colpi di Mjolnir e altre mosse eroiche, da solo e insieme ad altri Avengers gestiti dall’IA di gioco.

Infine, Crystal Dynamics ha rivelato nuove informazioni sulle missioni Zone di guerra, tra cui la loro struttura e il modo in cui gli Avengers diventeranno ancora più potenti collaborando insieme. Le missioni Zona di guerra sono basate sul lavoro di squadra e possono essere affrontato in singleplayer, con altri eroi gestiti dall’IA, o in co-op con un massimo di quattro giocatori. Lo streaming ha anche svelato diversi dettagli sul mondo di gioco, dalle strutture di ricerca dell’AIM all’elivelivolo in rovina, che potranno essere esplorati dai giocatori per ottenere ricompense, equipaggiamento e punti esperienza.

In Marvel’s Avengers, i giocatori potranno personalizzare in vari modi gli eroi più potenti della Terra. I supereroi saranno sempre fedeli al rispettivo set di poteri, ma potranno essere giocati in modi diversi in base all’equipaggiamento e alle abilità scelte, adattandosi allo stile di gioco del giocatore. Ogni eroe ha un sistema di combo dinamico, mosse eroiche, abilità intrinseche e mosse speciali da sbloccare e personalizzare, molte di queste ispirate alle classiche mosse di 80 anni di storia Marvel su vari media, altre create appositamente per il gioco.

I giocatori potranno personalizzare gli iconici supereroi con costumi classici, amati dai fan e originali, ispirati alla lunga storia di Marvel, tra cui l’armatura di Iron Man tratta da Original Sin, una storia del 2014, o Donald Blake, un riferimento allo pseudonimo di Thor apparso per la prima volta in Journey Into Mystery numero 83, del 1962.

SQUARE ENIX ha annunciato che Marvel’s Avengers sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio delle console, durante le festività del 2020. Coloro che possiedono il gioco per l’attuale generazione di console potranno passare alla versione migliorata senza costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, che da Xbox One a Xbox Series X.