Pubblicato un nuovo dev diary di Immortal Realms: Vampire Wars

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Palindrome Interactive hanno oggi svelato un nuovo dev diary che punta i riflettori sullo sviluppo di Immortal Realms: Vampire Wars, approfondendo così il peculiare mix tra combattimento vampirico a turni ed empire managament del gioco.

Secondo di una serie di quattro parti, il nuovo dev diary girato presso Palindrome Interactive esplora l’esclusiva fusione di gameplay di empire management e combattimento strategico a turni di Immortal Realms: Vampire Wars e si focalizza su alcune delle strutture e unità disponibili per ciascuno dei tre clan di vampiri del gioco. La featurette analizza anche le abilità uniche di ciascun clan e alcune delle tattiche che i giocatori possono adoperare per rafforzare le loro possibilità di vittoria sul campo di battaglia.