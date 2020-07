Bloodstained: Curse of the Moon 2 annunciato durante il New Game + Expo

Bloodstained: Curse of the Moon 2 annunciato durante il New Game + Expo

Durante il corso dell’evento chiamato New Game + Expo, in cui è stata rivelata la data d’uscita di Fairy Tail, è stato annunciato Bloodstained: Curse of the Moon 2 tramite un trailer.

Ritorna il 2D in 8-bit ambientato in atmosfere dark, con livelli pieni di nemici e boss davvero spaventosi. Oltre al protagonista di nome Zangetsu, ci sono altri tre alleati con cui cambiarsi di posto in ogni momento per utilizzare una strategia diversa e più performante e avere la meglio su una tipologia di nemici o un pericolo imminente.

Vogliamo ricordarvi che Bloodstained: Corse of the Moon 2 non ha ancora una data di lancio ufficiale ma verrà rilasciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.