Assetto Corsa Competizione è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Assetto Corsa Competizione, il gioco ufficiale della GT World Challenge® di SRO Motorsports Group, è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One in formato fisico e digitale, al prezzo di €39.99, pubblicato da 505 Games e sviluppato da KUNOS Simulazioni.

Coloro che hanno preordinato Assetto Corsa Competizione per Xbox One (versione digitale o fisica) e per PlayStation 4 (solo versione fisica) e coloro che lo acquisteranno digitalmente sul PlayStation Store entro il 7 luglio, riceveranno gratuitamente e immediatamente il nuovo Intercontinental GT Pack, il quale amplia l’esperienza di gioco per includere la competizione “Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli”.

Tutti gli altri giocatori possono acquistare l’Intercontinental GT Pack alla sua uscita, il 23 luglio, al prezzo di €14,99.

L’Intercontinental GT Pack per Assetto Corsa Competizione introduce quattro circuiti internazionali – Kyalami Grand Prix Circuit (Sudafrica), Suzuka Circuit (Giappone), Weathertech®️ Raceway Laguna Seca (Stati Uniti) e il Mount Panorama Circuit (Nuovo Galles del Sud). L’espansione aggiunge inoltre più di 45 nuove livree auto, 30 nuovi team e 50 nuovi piloti, oltre alle nuove modalità di gioco tratte dal vero Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.

L’arrivo di Assetto Corsa Competizione su PlayStation 4 e Xbox One è solo l’inizio, con un piano di sviluppo post-lancio in corso sia per la versione console che per PC: