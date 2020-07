 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated disponibile da oggi

THQ Nordic ha oggi annunciato che l’attesissimo SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated è ora disponibile per PlayStation®4, Xbox® One, Nintendo Switch™ e PC. Siete pronti, ragazzi?

Il cult-classico è stato fedelmente ricreato in tutta la sua splendida spongebob-osità! Oltre alla grafica in alta qualità, alle risoluzioni moderne e al gameplay accuratamente rifinito, i giocatori potranno finalmente giocare i nuovi contenuti che non erano presenti nella versione originale del gioco. Con Rehydrated, puoi provare per la prima volta il multiplayer co-op in SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Dopotutto, chi sarebbe SpongeBob senza i suoi migliori amici?

Proprio come il gioco originale, Rehydrated presenta tonnellate di personaggi e l’umorismo irriverente della serie TV e del film in uscita. Ogni luogo iconico del gioco ha più segmenti, un’atmosfera unica, enigmi speciali e trame individuali. I giocatori possono giocare nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy, ognuno con abilità uniche per superare alcune parti di ogni livello – solo SpongeBob può usare le mutande per il bungee jump e solo Sandy ha un lazo per dondolare e scivolare nel mondo di gioco.

Nella modalità multiplayer, due giocatori possono unirsi in modalità local couch o online co-op per combattere il malvagio Robo-Squidward e tutti i robot del gioco principale, ondate su ondate, in più di venti isole. La modalità multiplayer di Rehydrated include anche quattro personaggi giocabili aggiuntivi: Mr. Krabs, Gary, Squidward e Robo-Plankton, ognuno con i propri set di mosse e attacchi, direttamente dalla serie TV e dal film in uscita!

A proposito del gioco

Siete pronti ragazzi? Questo classico cult è tornato in tutta la sua fantastica spongebob-osità! Gioca nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e dimostra al malvagio Plankton che il crimine paga ancora meno di Mr. Krab. Vuoi salvare Bikini Bottom da robot fuori controllo? Certo che sì! Vuoi fare bungee jumping in mutande? Non vedi l’ora! Vuoi giocare con i tuoi amici nella nuova modalità multiplayer? Che la sfida abbia inizio!

Caratteristiche Principali

· Gioca nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e usa le loro abilità uniche

· Contrasta il piano malvagio di Plankton per governare Bikini Bottom con il suo esercito di robot stravaganti

· Incontra innumerevoli personaggi della serie amata

Caratteristiche del Remake

· Fedele remake di uno dei migliori giochi di SpongeBob mai creati

· Grafica di alto livello, risoluzioni moderne e gameplay accuratamente rifinito

· Nuovissimo multiplayer in horde mode per un massimo di due giocatori, online e offline

· Ripristinati contenuti che sono stati tagliati dal gioco originale come la boss fight di Robo Squidward e altro ancora