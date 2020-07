7 titoli EA in arrivo su Nintendo Switch

By Andrea Megazzini

EA aumenta il supporto per la console Nintendo, promettendo ben 7 titoli per i prossimi 12 mesi.

EA punta su Nintendo Switch. Questo è quanto emerso dalla conferenza EA Play, evento digitale utilizzato dalla nota software house per presentare i giochi in uscita nei prossimi 12 mesi. Ben 7, infatti, sono i titoli che saranno disponibili anche per la ibrida nipponica che già a breve raccoglierà i frutti di Burnout Paradise ed Apex Legends.

Ecco quindi la lista completa:

Burnout Paradise

FIFA 21

Apex Legends

Lost in Random

(titolo di Velan Studios)

Need For Speed: Hot Pursuit

Plants vs. Zombies Battle for Neighborville

La lista contiene anche, come avete potuto leggere, il prossimo gioco di Velan Studios. Nonostante non si conosca ancora molto del primo titolo in uscita da questa software house, che ha stretto alleanza con EA proprio lo scorso anno, le aspettative restano davvero alte. Dai rumors si dovrebbe trattare di un action team-based con una concezione completamente nuova e un mondo di gioco unico nel suo genere.