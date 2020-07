Ready at Dawn entra a far parte di Oculus Studios

Lo studio conosciuto col nome di Ready at Dawn è entrato a fare parte di Oculus Studios, quel gruppo formato da team di sviluppo per Oculus Rift, Quest e GO.

Un’ottima cosa per il team, visto il successo di alcuni suoi titoli per la Realtà Virtuale. Dal suo tweet si può leggere:

Excited to share that we’re joining the Oculus Studios team! Together, we will continue to pursue a future of rich, immersive and original VR game content. Excited for what’s to come! https://t.co/Cmj2bAGtO5

— Ready At Dawn (@RAD_Studios) June 22, 2020