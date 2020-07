Marvel’s Avengers: upgrade gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X

Square Enix ha confermato in data odierna che Marvel’s Avengers sarà uno dei giochi di lancio per PlayStation 5 e Xbox Series X, ricevendo un’aggiornamento gratuito per le versioni PlayStation 4 e Xbox One che passeranno alla next-gen mantenendo inalterati i salvataggi e i progressi sbloccati.

Ecco un estratto del comunicato stampa di Square Enix:

Oggi Square Enix ha annunciato che Marvel’s Avengers sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio delle console, durante le festività natalizie del 2020. Coloro che possiedono il gioco per l’attuale generazione di console potranno passare alla versione migliorata senza costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, che da Xbox One a Xbox Series X. Tutti coloro che trasferiranno i salvataggi sulle console next-gen potranno trasferire i propri profili giocatore e i propri progressi in modo da riprendere proprio dove hanno interrotto. Sarà inoltre supportato il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori su PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X di connettersi con gli amici su Xbox One. Con caricamenti rapidi, risoluzione e fedeltà migliorate, texture e distruzione delle armature più dettagliate, ray tracing e molto altro, sui sistemi di nuova generazione Marvel’s Avengers avrà un aspetto e una giocabilità incredibili. L’esperienza su PlayStation 5 sarà fluida e dinamica e sfrutterà al meglio il rapidissimo SSD, le sensazioni tattili del DualSense e il coinvolgente Spatial Audio. Per personalizzare al meglio l’esperienza visiva, su PS5 i giocatori potranno scegliere tra la modalità grafica migliorata o la modalità framerate elevato. In futuro, condivideremo maggiori dettagli sulle caratteristiche specifiche per Xbox Series X, Stadia e PC.