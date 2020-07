Min Min arriva in Super Smash Bros. Ultimate

In un video appena andato in onda, il director di Super Smash Bros. Ultimate Masahiro Sakurai ha annunciato che Min Min, direttamente da ARMS, sarà il prossimo personaggio scaricabile per Super Smash Bros. Ultimate. Dopo aver dimostrato lo stile di combattimento di questa nuova lottatrice, disponibile dal 30 giugno, Sakurai ha inoltre svelato lo scenario Stadio Boing e i 18 brani musicali di ARMS che ne accompagneranno l’arrivo in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch a fine mese.