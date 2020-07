Square Enix Ltd. e Disney svelano KINGDOM HEARTS Dark Road

Square Enix Ltd. e Disney hanno annunciato che KINGDOM HEARTS Dark Road, una nuova storia e un’esperienza unica all’interno del gioco di successo per dispositivi mobile KINGDOM HEARTS Union χ Dark Road, è ora disponibile per tutti i giocatori tramite un aggiornamento gratuito. KINGDOM HEARTS Dark Road amplia l’epica avventura per dispositivi mobile e porta i giocatori in un capitolo iniziale della serie KINGDOM HEARTS, dove dovranno seguire un misterioso Xehanort adolescente sulla strada per diventare lo studioso dell’Oscurità .

KINGDOM HEARTS Dark Road ha un gameplay intuitivo basato sulle carte e ottimizzato per i comandi touch dei dispositivi mobile. Insieme ad uno Xehanort adolescente, a un giovane Maestro Eraqus e a un cast di nuovi eroi del Keyblade, i giocatori viaggeranno attraverso i mondi Disney più celebri per sconfiggere gli Heartless e scoprire i misteri che circondano il passato di Xehanort.