Crash Bandicoot 4 è realtà! In arrivo in autunno

Come vi avevamo già preannunciato questa mattina, il celeberrimo marsupiale Crash Bandicoot tornerà nuovamente in azione in Crash Bandicoot 4: It’s About Time dal 2 ottobre 2020 su PlayStation 4 e Xbox One. Sviluppato da Toys for Bob e pubblicato da Activision, Crash Bandicoot 4: It’s About Time riporterà in auge lo stile dei primi tre capitoli della serie, abbandonando quelli le deludenti dinamiche delle ultime pubblicazioni originali.