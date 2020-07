Ecco l’edizione limitata dell’unità Game Drive di Seagate con la licenza ufficiale per The Last Of Us Part II

Seagate è lieta di presentare in edizione limitata l’unità Game Drive da 2 TB di Seagate con la licenza ufficiale per The Last of Us Part II, che verrà introdotta sul mercato contemporaneamente al lancio del gioco sulle PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 4 Pro (PS4 Pro).

L’ultima aggiunta di Seagate alla popolare gamma di soluzioni di storage per i gamer offre ampia capacità di memorizzazione da 2 TB, e celebra l’uscita di The Last of Us Part II con un design inciso a laser che mostra il caratteristico tatuaggio di Ellie. I giocatori possono scaricare The Last of Us Part II, memorizzare il gioco completo su questa unità, e iniziare velocemente a giocare.

Ottimizzata per le console PS4 e PS4 Pro, l’ultima edizione speciale di Game Drive di Seagate è facile da installare ed è talmente compatta e leggera che può essere trasportata in una tasca. Non ha bisogno di un alimentatore dedicato, può contenere più di 50 giochi scaricati e permette di giocare anche fuori casa.

L’unità Game Drive da 2 TB di Seagate con la licenza ufficiale per The Last of Us Part II di Seagate è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 129,99 euro (per la versione da 2 TB). L’unità da collezione sarà disponibile in quantità limitate, quindi assicuratevi di aggiudicarvene una!