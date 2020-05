In arrivo Goku Ultra Instinct su Dragon Ball FighterZ

Goku (Ultra Instinct) mette da parte pensieri ed emozioni per combattere affidandosi solamente al suo istinto! Con una difesa di ferro e attacchi distruttivi, i fan dovranno padroneggiare le sue abilità per scatenare il suo pieno potenziale e dominare in DRAGON BALL FIGHTERZ .

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.