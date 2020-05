Total War: ELYSIUM – Svelato il gameplay e aperte le iscrizioni alla closed beta

Total War: ELYSIUM, il gioco di carte collezionabili free-to-play ispirato alla celeberrima e pluripremiata serie strategica, si è mostrato in un video che svela le prime immagini di gameplay. Coinvolgente e profondamente tattico, in ELYSIUM giocatori si sfidano dopo aver costruito con abilità il proprio mazzo di carte, per dominare il campo di battaglia e diventare i migliori generali di tutti i tempi. ELYSIUM segna il debutto di Total War in un nuovo genere di videogiochi, conservando però la sua natura strategica che costituisce l’identità della serie da oltre 20 anni.

Ambientato a Elysium, la città delle legende, ELYSIUM può contare sulla presenza di una grande varietà di famosi generali storici, ognuno dei quali caratterizzato da uno stile unico: da Napoleone, con le sue fini strategie per il combattimento a distanza, al generale poeta della dinastia Han, Cao Cao, con le sue abilità di controllo mentale, passando per l’aggressiva offensiva di Lagertha, la skjaldmær vichinga che governò la Norvegia. Unisciti a loro e gettati nella mischia con un’armata di carte ispirate alle battaglie storiche di tutti i tempi, come le ferocissime spade da guardia Jian, le manganelle, devastanti macchine d’assedio, le triremi, leggendarie navi da guerra, e tante altre.

Il campo di battaglia è costituito da un tabellone che dà infinite opportunità per il generale che è dentro di noi, grazie alla meccanica delle linee di combattimento dinamiche, la possibilità di modificare il mazzo a metà partita, e la peculiare funzione Daybreak che porta tutta la dinamicità di una vera battaglia in un gioco di carte. ELYSIUM può contare sia su modalità per giocatore singolo, sia multiplayer e vuole offrire a tutti i generali, veterani e novellini, le emozioni e il fragore di battaglie all’ultimo sangue attraverso le epoche storiche!

I giocatori potranno continuare la loro avventura per diventare i più grandi strateghi della storia su dispositivi multipli, a casa, a lavoro o in mobilità. A partire da questo mese, EYSIUM sarà disponibile per alcune fasi di test limitate su piattaforme mobile, mentre una versione PC arriverà in seguito entro la fine dell’anno. Registrati subito per avere l’opportunità di partecipare ai test.