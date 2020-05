L’horror psicologico in prima persona What Happened sarà disponibile su PC da luglio

Il publisher indipendente Katnappe e lo studio di sviluppo Genius Slackers hanno annunciato che la loro esperienza di horror psicologico in prima persona, What Happened, sarà disponibile su PC, tramite Steam, a partire da luglio, seguito da una versione console in un secondo momento. Gli appassionati del genere horror potranno vestire i panni di Stiles, un giovane studente di liceo, e guidarlo tra i corridoi oscuri della sua mente, mentre combatte una battaglia con i suoi demoni, reali e immaginari. Le due aziende di Varsavia, in Polonia, Katnappe e Genius Slackers, hanno sviluppato What Happened come riflesso di un mondo in cui spesso la crudeltà ha la meglio sull’empatia, ma dove la speranza non è del tutto perduta.

In What Happened, i giocatori devono salvare Stiles dalle forze oscure che lo stanno conducendo in una spirale di autodistruzione. Il regno mentale di cui è prigioniero Stiles è inflessibile, con ricordi contorti che rivestono e soffocano le sale della sua mente. Mentre i giocatori provano ad aiutare Stiles a risolvere enigmi e a sfuggire alle grinfie dei suoi demoni, il gioco risponderà in maniera sottile all’empatia mostrata nei confronti del ragazzo. I giocatori dovranno tirare i fili invisibili che determineranno il destino di Stiles, nel tentativo di condurlo verso la luce alla fine del tunnel.

In sviluppo da tre anni, What Happened è sviluppato con tutto l’amore del piccolo team indipendente con sede a Varsavia, a capo del quale c’è il suo fondatore Hassan Mehdiasl. Lo studio ha superato diverse sfide per riuscire a confezionare un’esperienza che spera possa ricordare a tutti i giocatori i valori dell’unità e dell’empatia raccontando una bellissima storia.