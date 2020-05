“Mi nombre es Hector Mendoza”: scopriamo assieme uno dei protagonisti di Desperados III

Effettua il pre-order della Digital Deluxe Edition allo stesso prezzo della Standard Edtion per PC e Xbox One per un periodo limitato!

E’ un uomo o un orso? L’incredibile forza di Hector Mendoza lo rende un temibile avversario per tutti i gangster di Desperados III. Porta con sé una minacciosa ascia per…beh, è meglio vederlo da soli. Inoltre, piazza la sua amata trappola per orsi chiamata ‘Bianca’, proprio dove i suoi avversari possono calpestarla. Se questi metodi di eliminazione non sono ancora abbastanza efficaci per te, Hector ha anche un poderoso fucile con la capacità di abbattere più bersagli con un solo colpo.

