Xbox Series X: possibile lista di titoli che vedremo nell’evento di domani?

By Domenico Coscione

Nella giornata di domani 7 maggio 2020 ci sarà un evento online in cui la protagonista indiscussa sarà Xbox Series X e, secondo alcune voci, verranno presentati alcuni titoli per mostrare le potenzialità della console.

In rete troviamo già numerose teorie su quali potrebbero essere i giochi che verranno presentati. Ecco una delle liste possibili:

Anthem Redux

Batman

Cyberpunk 2077

Dead Island 2

Diablo IV

Dying Light 2

Elden Ring

Harry Potter RPG

Observer System Redux

Overwatch 2

Resident Evil 8

Skull & Bones

Starfield

Tales of Arise

Twin Mirror

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Ovviamente, queste informazioni sono meri rumor e non vanno considerati come ufficiali. Per sapere se e quali titoli verranno mostrati dovremo attendere l’evento di domani.