Crucible: il gioco di Amazon Game Studios ha una data d’uscita

By Domenico Coscione

Il nuovo titolo sviluppato da Amazon Game Studios ha finalmente comunicato importanti informazioni per quanto riguarda Crucible.

Questo titolo sarà un free-to-play per PC con probabili acquisti all’interno del gioco limitati però solo agli oggetti estetici, d’impronta sparatutto con ambientazione fantascientifica incentrato sul PvP. Potremo scegliere il nostro personaggio selezionabile tra umani, alieni e robot il cui scopo è raccogliere un materiale chiamato Essence, prezioso per la nostra crescita e per sbloccare nuovi upgrade.

Le modalità di gioco sono tre:

Heart of the Hives : due squadre da quattro giocatori si affrontano tra loro e a ogni morte quel giocatore dona un cuore alla squadra avversaria. Chi ne raccoglie prima tre, vince;

: due squadre da quattro giocatori si affrontano tra loro e a ogni morte quel giocatore dona un cuore alla squadra avversaria. Chi ne raccoglie prima tre, vince; Harvester Command : due squadre da otto giocatori devono catturare e controllare gli Harvester sparsi nella mappa;

: due squadre da otto giocatori devono catturare e controllare gli Harvester sparsi nella mappa; Alpha Hunters: otto squadre di due giocatori combattono in una battle royale di cui solo una ne uscirà vittoriosa.

Vogliamo ricordarvi che Crucible uscirà il 20 maggio 2020 in esclusiva per PC.