Successo per Jedi Fallen Order supera 10 milioni di giocatori

Il recente gioco della saga di Star Wars Jedi: Fallen Order ha dimostrato di essere un enorme successo superando i 10 milioni di giocatori in totale.

La EA publisher del gioco ha riportato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre del 2020 e a sorpresa il gioco di casa Respawn Entertainment ha continuato a riscuotere un notevole successo.

Fallen Order ha raggiunto i 10 milioni di giocatori tra PC, Xbox One e PS4, non è chiaro se questo numero significa anche per le copie vendute direttamente al consumatore, ma per il dato dichiarato ci si può avvicinare anche a questo. Il numero dei giocatori è probabilmente superiore alle vendite data la natura del mercato di rivendita in aziende come GameStop. Tuttavia dimostra un ottimo risultato raggiunto per Respawn Entertainment.

“Siamo felici di vedere che le persone in tutto il mondo si collegano attraverso i nostri giochi durante questo periodo senza precedenti” dichiara il CEO di EA Andrew Wilson. “La nostra attenzione continua ad essere su tutto ciò che possiamo fare per la nostra gente, i nostri giocatori e le nostre community. Grazie alla straordinaria dedizione e determinazione dei nostri team di Electronic Arts, siamo in grado di offrire i giochi, le esperienze e i contenuti che i nostri giocatori stanno cercando in questo momento difficile.”

Che ne pensate? E voi fate parte dei 10 milioni di giocatori? Intanto l’ultimo update di Fallen Order ha aggiunto una nuova modalità la “Meditation Training”