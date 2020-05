Trailer della stagione 5 di Apex Legends

Oggi Respawn ha svelato qualche dettaglio sulla nuova leggenda di Apex Legends, il ladro dell’alta società Loba, e su come la sua introduzione avrà un impatto sull’arena Apex. Nella Stagione 5 – La Fortuna degli Audaci, il prossimo capitolo dell’acclamato gioco multiplayer in continua evoluzione, la ricerca di Loba nel ventre desolato di Kings Canyon porterà alla luce segreti che innescheranno una catena di eventi che sconvolgeranno drasticamente la mappa per come i videogiocatori la conoscono.

Disponibile dal 12 maggio per PlayStation 4, Xbox One e PC, Apex Legends Season 5 – La Fortuna degli Audaci presenterà una nuovissima modalità di gioco, Quests, che consentirà ai giocatori di cercare tesori e risposte in ogni stagione. Tutti i concorrenti Quest che completeranno la loro missione saranno ricompensati abbondantemente. Inoltre, i giocatori possono anche aspettarsi che la stagione si divida ancora una volta con le Serie Classificate 4 che inizieranno a Kings Canyon prima del ritorno al Confini del Mondo a giugno.