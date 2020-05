Halo 2 Anniversary su PC dal 12 maggio

Attraverso le pagine di Twitter, Microsoft ha annunciato che a partire dal 12 maggio 2020 sarà disponibile la versione PC di Halo 2 Anniversary. Dopo Halo Reach e Halo: Combat Evolved Anniversary il secondo capitolo della serie Halo raggiunge la versione PC della The Master Chief Collection.

Earth will never be the same.

Halo 2: Anniversary arrives on PC as part of Halo: The Master Chief Collection on May 12! https://t.co/y5NHDTiQ1E pic.twitter.com/HVzgxIuY8V

— Halo (@Halo) May 5, 2020