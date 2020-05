Un nuovo video dagli sviluppatori di The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Pete Samuels, CEO di Supermassive Games ed Executive Producer di The Dark Pictures Anthology, è protagonista oggi di un nuovo Dev Diary in cui i fan potranno approfondire il processo di creazione di Little Hope e scoprire come i raccapricciante processi alle streghe del 1692 nel New England abbiano ispirato la storia di questo gioco.

Pete Samuels condivide maggiori dettagli sulle influenze e le ispirazioni che lo hanno condotto a questa nuova storia ambientata nella cittadina di Little Hope. Spiega anche che cosa abbia cambiato e migliorato in Little Hope grazie ai feedback dei giocatori dopo il primo gioco della serie, Man of Medan.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope arriverà questa estate per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.