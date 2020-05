Xbox Game Pass: Yakuza Kiwami 2 sta per arrivare nel catalogo?

Stando al tweet pubblicato in queste ore dall’account Xbox Game Pass, l’arrivo di Yakuza Kiwami 2 nel catalogo Microsoft potrebbe essere imminente.

La mail di Melissa McGamepass recita così:

Anche se non sono specificati quanti e quali titoli stanno per arrivare, ci sono due messaggi scritti uno da Kazuma Kiryu e l’altro da Goro Majima che potrebbero facilmente riferirsi al due più due della mail.

Al momento le informazioni non sono state confermate ufficialmente, ma non appena si avranno ulteriori particolari vi aggiorneremo tempestivamente.

An email from Melissa with no confidential information… what is the world coming to… pic.twitter.com/TluzbEgV16

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 4, 2020