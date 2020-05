PlayStation Plus: da oggi disponibili i due titoli gratuiti

PlayStation Plus: da oggi disponibili i due titoli gratuiti

By Domenico Coscione

A partire dalle ore 17.00 di oggi 5 maggio 2020 saranno disponibili i due nuovi titoli mensili per l’abbonamento PlayStation Plus.

In questo mese saranno disponibili Farming Simulator 19 e Cities: Skylines, che prendono il posto di Uncharted 4: Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0 che ci hanno fatto compagnia nel mese di aprile.

Inoltre, sono stati rilasciati nella rete alcuni rumor e leak riguardo tre nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo PlayStation Now, ma per ora ancora niente di confermato.