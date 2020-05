PlayStation Now: scoperti tre nuovi giochi che entreranno nel catalogo tramite leak?

In rete sono comparsi alcuni rumor che svelano tre nuovi titoli che potrebbero entrare a far parte del catalogo PlayStation Now, il servizio delle console di casa Sony che ci permette di giocare a tantissimi titoli tramite abbonamento.

Alcuni leak, stando a quanto si dice nei rumor, i tre titoli che debutteranno molto presto sono: Rainbow Six: Siege, The Evil Within 2 e Get Even che potranno essere giocati in streaming oppure scaricati sulla console.

Per ora non c’è niente di confermato ufficialmente, quindi le informazioni qui contenute vanno prese con le dovute precauzioni.