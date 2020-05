DIRT: Codemasters svela un nuovo capitolo che sarà annunciato presto!

By Nicolò Crisafulli

Attraverso i proprio canali ufficiali lo sviluppatore noto per i giochi di corsa Codemasters ha pubblicato dei nuovi aggiornamenti innerenti alla serie rally DIRT. Gli sviluppatori hanno affermato che il supporto per DIRT 2.0 terminerà per quanto riguarda la sezione delle stagioni, ma ci saranno ancora update e anche qualche sorpresa.

La notizia più importante però è quella dello sviluppo sul nuovo DIRT che a detta della casa Inglese sarà “presto annunciato” inoltre, sarà da vivere una nuova esperienza con questo capitolo della saga dato che è stato sviluppato da un’altro team. Intanto lo sviluppatore si dedica anche al futuro del titolo.

“Abbiamo grandi progetti, guidati da un appassionato team di sviluppo, incaricato unicamente di portare la serie Rally a livelli ancora più elevati“, scrive lo sviluppatore. “Non ne sentirete parlare per un po’, ma quando saprete di cosa si tratta…ragazzi, sarete tutti eccitati“.

Il post ufficiale sul loro forum conclude affermando del nuovo sviluppo di un gioco del team di Codemasters. Rimaniamo sintonizzati per nuove notizie dallo sviluppatore sul titolo in questione!