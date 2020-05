Elon Musk: “Qualcuno pensa di poter avere un buon Minecraft multiplayer sulle Tesla?”

Il CEO di Tesla lancia la provocazione via Twitter: giocare e guidare allo stesso tempo ed in sicurezza. Ed il web si scatena.

Elon Musk, si sa, è particolarmente avvezzo a colpi di testa clamorosi attraverso il suo account Twitter. E anche questa volta non fa certo eccezione la sua ultima esternazione resa sul social network:

“Qualcuno pensa di poter avere un buon Minecraft multiplayer sulle Tesla? O forse creare un gioco che interagisce virtualmente con la realtà come Pokémon Go mentre si guida in sicurezza? Come una compressa rivisitazione di Pac-man o Mario Kart?“.

Una visione alquanto fantasiosa nell’accoppiare la guida in sicurezza e la videogiocabilità in movimento al volante delle sue creazioni. E anche il web sembra pensarla così, viste le risposte al tweet di Musk dove ci si chiede persino se lo stesso abbia assunto sostanze stupefacenti prima di pubblicare la sua idea. Eppure resta difficile mettere un freno, anche solo ideale, allo sviluppo che la tecnologia possa implicare in un futuro prossimo.

Per questo motivo è necessario attendere, visto che solo il tempo e lo sviluppo potranno dare una vera risposta. Per ora possiamo solo dire che l’idea sembra davvero interessante, ma che appare, anche, al quanto utopica.