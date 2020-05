Le prime immagini di The Lord Of The Rings: Gollum

Spuntano le prime immagini del nuovo gioco del Signore Degli Anelli in uscita il prossimo anno. Ecco l’evoluzione della serie Ombra di Mordor.

Sono state pubblicate in data odierna le immagini relative al nuovo gioco della saga del Signore Degli Anelli, The Lord Of The Rings: Gollum, attualmente in fase di sviluppo presso la software house Daedalic Entertainment.

Il nuovo capitolo manterrà la configurazione di un action game se pur votato alla furtivi rispetto ai suoi predecessori. Tanta attesa anche per la nuova meccanica della “doppia personalità” che influirà sulle scelte e sull’andamento del gameplay.

Ecco quindi la fotogallery: