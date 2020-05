Star Trek Online: ritorno a Pahvo

È arrivato il momento che i giocatori di Star Trek Online tornino su Pahvo, il misterioso pianeta boscoso introdotto per la prima volta in Star Trek: Discovery e visto nell’aggiornamento del gioco Awakening. Dal 7 al 28 maggio , i capitani di tutte le fazioni potranno partecipare all’evento Defense of Pahvo su PC, Xbox One e PlayStation4 . Questo evento a tempo limitato dà ai giocatori l’opportunità di vincere un KIDD Drone Universal Kit, completando due popolari Task Force Operation (una a terra e una nello spazio) ambientate sul pianeta Pahvo. Defense of Pahvo è solo uno dei numerosi eventi speciali che i capitani di Star Trek Online possono aspettarsi nei prossimi mesi. Proprio oggi il team di sviluppo ha pubblicato una nuova roadmap che rivela le prossime novità per il MMORPG spaziale free-to-play.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.