Burnout Paradise Remastered: arriva la data d’uscita e il prezzo per la versione Nintendo Switch

Arriva anche per la versione Nintendo Switch la data d’uscita e il prezzo di Burnout Paradise Remastered, uno dei titoli di corse più pazzo ed esilarante di sempre.

Dopo cinque anni dalla sua uscita sulla precedente generazione di console e il ritorno in versione remastered per PlayStation 4 e Xbox One già disponibili, arriva anche su Nintendo Switch a partire dal 19 giugno 2020 con tutte le migliorie del caso al prezzo di € 49.99, un po’ alto rispetto alle versioni per altre console.