Resistance: la saga di Insomniac Games potrebbe ritornare?

Sui social di Insomniac Games stanno comparendo numerose immagini riguardanti la saga di Resistance, uno degli sparatutti in esclusiva su varie console di casa Sony.

Anche se non è stato annunciato niente del genere, la rete è impazzita dopo la pubblicazione di queste immagini da cui sono scaturite molte teorie su una possibile remastered o addirittura un nuovo capitolo della saga per la prossima generazione di console.

E voi? Cosa ne pensate? Vorreste giocare ancora a questa saga? Fatecelo sapere con un commento.

Do you feel lucky, punk? pic.twitter.com/8EmQFbDHxa

What do you think of the Japanese Resistance 2 cover? pic.twitter.com/qjsfoFrH7d

— Insomniac Games (@insomniacgames) April 18, 2020