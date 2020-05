Call of Duty: Warzone: Infinity Ward annuncia la Stagione 4

By Domenico Coscione

Infinity Ward ha confermato l’arrivo di nuove modalità di gioco con la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone, il battle royale di una delle serie sparatutto amate da tantissimi giocatori.

Amos Hodge, durante un’intervista, ha così dichiarato in merito:

Per quanto riguarda il gameplay di Call of Duty: Warzone, ci saranno di certo nuove modalità di gioco… stiamo lavorando costantemente proprio sulle modalità. Vogliamo aggiungere varietà al gioco

Anche se non si sono sbottonati più di tanto, i dataminer e i leaker non hanno perso tempo e hanno trovato tantissime informazioni su partite con 150 giocatori, modalità di gioco a tempo limitato e playlist mai viste prima.

Purtroppo però, non sappiamo se siano informazioni veritiere o solo rumor, quindi non ci resta che aspettare il 2 giugno 2020 per vedere cosa porterà la nuova Stagione 4.