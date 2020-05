Call of Duty: Mobile, rilasciata la Stagione 6

By Domenico Coscione

Activision ha annunciato da qualche ora il rilascio della Stagione 6 per Call of Duty: Mobile, il titolo per smartphone della serie sparatutto più amata al mondo.

Questa nuova stagione, chiamata C’era una volta in Rust, è dedicata interamente al selvaggio west. Ecco cosa implementerà di nuovo:

Battle Pass di C’era una volta in Rust ;

; I personaggi di Cowboy Ghost e Seraph Desperada ;

e ; Nuove armi come il fucile da cecchino Outlaw e la MSMC Wild West ;

e la ; Nuove capacità degli Operatori nel Battle Pass gratuito – Annihilator



